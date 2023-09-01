Медведев обыграл О'Коннела и вышел в третий круг US Open

Сегодня, 08:11
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге US Open обыграл австралийца Кристофера О'Коннела со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.
Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. На счету 27-летнего россиянина 12 эйсов, 10 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 20. При этом у Медведева было два матчбола на тай-брейке в третьем сете.
В третьем круге Медведев встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер О'Коннел (Австралия) — 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2
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