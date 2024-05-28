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Сегодня, 02:34

Медведев: «Надеюсь, что с каждым следующим матчем в Париже я буду прибавлять»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге «Ролан Гаррос» над немцем Домиником Кепфером (6:3, 6:4, 5:7, 6:3).

«Рад, что вышел во второй круг, но заканчивать так поздно, — не самое приятное ощущение. Это была сложная битва, в третьем сете соперник стал регулярно попадать по линиям, а я подустал. Рад, что в итоге дело не дошло до пятой партии. Надеюсь, что с каждым следующим матчем в Париже я буду прибавлять. Это моя цель», — сказал Медведев после матча.

Даниил Медведев. Медведев хорошо размялся в первом круге «Ролан Гаррос». Переодевание и шоу из укороченных

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. На счету 28-летнего россиянина эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Медведев встретится с Миомиром Кецмановичем из Сербии.

Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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