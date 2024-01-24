Медведев одержал 75-ю победу в 100 матчах на турнирах «Большого шлема»

Россиянин Даниил Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Победа стала для третьей ракетки мира 75-й в 100 матчах на турнирах «Большого шлема».

Результат Медведева на Australian Open — 26:7, на «Ролан Гаррос» — 7:7, на Уимблдоне — 13:5, на US Open — 29:6.

Медведев стал четвертым игроком, родившимся после 1990 года с 75 победами на турнирах «Большого шлема» после Александра Зверева, Григора Димитрова и Доминика Тима. Россиянин имеет лучший процент побед среди этой четверки — 75.