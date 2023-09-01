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Медведев — О'Конелл: прямая трансляция матча US Open (видео)

Прямая трансляция матча US Open Медведев — О'Конелл начнется в 03.30 мск 1 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом в матче 1/32 финала турнира US Open-2023 в ночь на пятницу, 1 сентября. Игра начнется в 03.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры Открытого чемпионата США Медведев — О'Конелл будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи с самыми интересными событиями.

US Open завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.

В первом круге US Open 29-летний О'Коннел, занимающий 69-е место в мужском рейтинге ATP, победил соотечественника Макса Перселла (6:4, 6:3, 3:6, 7:6), а третья ракетка мира Медведев оказался сильнее венгра Аттилы Балажа (6:1, 6:1, 6:0).

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Теннис
US Open
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