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Сегодня, 21:20

Медведев отказался от пресс-конференции после вылета с Australian Open

Сергей Ярошенко
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев отказался посетить пресс-конференцию после вылета с Australian Open — 2025, сообщает журналист Бен Ротенберг.

По информации источника, организаторы запланировали мероприятие на 3:30 утра по местному времени.

В матче второго круга турнира «Большого шлема» 28-летний спортсмен уступил 121-й ракетке мира американцу Лернеру Тину со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10). Встреча длилась 4 часа 53 минуты.

По итогам выступления на Australian Open Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга ATP впервые с марта 2023 года.

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Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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