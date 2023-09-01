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«Большой шлем»

Сегодня, 08:56

Медведев о победе над О`Коннелом на US Open: «Мне кажется, игра была отличной»

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Кристофером О’Коннелом (6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2) во втором круге US Open.

«Тяжелая игра. Не знаю почему, но в один момент он начал играть лучше (улыбается). Я играл также от начала и до конца. Потом все стало для меня гораздо сложнее, поэтому я рад, что мне удалось удержаться. У меня были возможности [завершить матч] в третьем сете, которые я все же использовал в четвертом сете.

[О спорах с судьей в третьем сете] Когда ты разочарован, всякое может случиться. Ты можешь потерять концентрацию, и игра станет еще более сложной. Или, как сегодня — возможно, [такое состояние] мне помогло. В общем, мне показалось, что игра была отличной, честно», — сказал россиянин.

В третьем круге Медведев встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: Сетка US Open
US Open
Даниил Медведев
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