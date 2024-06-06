Медведев — о Мирре Андреевой: «Желаю ей всего наилучшего. Надеюсь, она сможет выиграть все»

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на последние успехи своей соотечественницы Мирры Андреевой.

В среду, 5 июня, 17-летняя россиянка одержала победу над второй ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4) в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Она стала 15-й российской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал «Большого шлема».

«В 17 лет я играл только среди юниоров, у меня было ноль очков в профессионалах. Так что у нее сейчас другая жизнь. Я желаю ей всего наилучшего. Она хорошая девушка. Надеюсь, она сможет выиграть все — у нее есть талант. Но да, жизнь в теннисе непростая. Посмотрим, как она справится. При этом у меня такое ощущение, что ей нравится работать, ей нравится играть. Это самое главное, а остальное придет», — приводит Sportskeeda слова Медведева.

В полуфинале «мэйджора» в Париже Андреева сыграет против итальянки Ясмин Паолини. Матч между ними пройдет 6 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.