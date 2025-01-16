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Сегодня, 19:25

Медведев покинет топ-5 рейтинга АТР после вылета с Australian Open во втором круге

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии-2025.

В матче второго круга турнира «Большого шлема» 28-летний спортсмен уступил 19-летнему американцу Лернеру Тину со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

По итогам выступления на Australian Open Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга. В настоящее время в лайв-рейтинге он располагается на 6-й строчке. Однако у некоторых игроков, которые продолжают участие в Открытом чемпионате Австралии, еще есть возможность обойти его.

Медведев вылетит из топ-5 рейтинга ATP впервые с марта 2023 года.

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Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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