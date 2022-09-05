Медведев пожаловался судье на ложу Кириоса во время матча US Open

Первая ракетка мира Даниил Медведев из России в четвертом круге US Open встречается с австралийцем Ником Кирьосом.

После проигранного первого сета Медведев пожаловался судье на ложу Ника Кириоса. Россиянин заявил, что команда соперника на его подаче кричала Кириосу через весь корт.

«Им нельзя так делать. Если они второй раз так сделают, я не буду играть, пока кого-нибудь не выгонят. Я предупреждаю — после второго раза я играть не буду. Они не могут так делать на моей подаче. Это ложа профессионального теннисиста, на моей подаче так делать нельзя», — обратился Медведев к судье.

Первый сет завершился победой Кирьоса — 7:6 (13:11). В четвертьфинале победитель матча встретится с россиянином Кареном Хачановым.