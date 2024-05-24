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Сегодня, 18:12

Медведев: «Рад, что не играю против Надаля в первом раунде «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, хотел ли он сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем в первом раунде «Ролан Гаррос».

«Я вчера тренировался с Рафой, и он играл довольно хорошо. Надаль выглядел намного лучше, чем-то, что я видел по телевизору во время «Мастерсов» в Риме и Мадриде. Я не стесняюсь сказать, что я рад тому, что не я играю против него в первом раунде», — сказал россиянин на пресс-конференции.

23 мая Медведев проиграл Надалю тренировочный сет на «Ролан Гаррос» (3:6).

В четверг, 23 мая, в Париже состоялась жеребьевка основной сетки «Ролан Гаррос». Соперником 28-летнего Медведева в первом круге турнира станет немец Доминик Кепфер. Надаль стартует матчем против Александра Зверева из Германии.

«Ролан Гаррос» — 2024 пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующим чемпионом «мэйджора» во Франции является Новак Джокович.

«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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