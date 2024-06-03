Медведев проиграл де Минауру и не сумел выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев уступил австралийцу Алексу де Минауру в четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:4, 2:6, 1:6, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 46 минут. Медведев сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету де Минаура 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. В четвертьфинале австралиец встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13). Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Четвертый круг Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3