Медведев проиграл первый сет Синнеру

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл первый сет четвертьфинального матча US Open против итальянца Янника Синнера — 2:6.

Сет длился 35 минут. 28-летний россиянин допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного их двух своих брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).

Победитель матча сыграет в полуфинале с британцем Джеком Дрейпером, который несколько часов назад выиграл у австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 7:5, 6:2.