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«Большой шлем»

Сегодня, 16:29

Медведев: «Маркос - жесткий соперник, поэтому победить его с таким счетом на турнире «Большого шлема» - здорово»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном в первом круге Australian Open-2023 (6:0, 6:1, 6:2).

«Я доволен матчем. Маркос - жесткий соперник, поэтому победить его с таким счетом в первом круге турнира «Большого шлема» - это здорово. Я действительно доволен своим уровнем и с нетерпением жду следующего раунда» - приводит пресс-служба ATP слова Медведева.

Также он поделился мнением о своем следующем сопернике.

«За свою карьеру я ни разу не играл с Миллманом. Он отличный теннисист, особенно здесь, в Австралии. Он великий игрок. Ему удалось обыграть Федерера на Открытом чемпионате США, когда Роджер был на вершине, так что он способен играть в отличный теннис. Мне придется играть изо всех сил», - добавил теннисист.

В следующем круге Australian Open россиянин сыграет с австралийцем Джоном Миллманом, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-giron-australian-open-2023-monday
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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