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Сегодня, 13:17

Медведев — о том, что сломал камеру на Australian Open: «Она была очень прочной, потому что мне хотелось разбить ракетку вдребезги»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, что он сломал камеру и ракетку в матче против тайца Касидита Самрея в первом круге Australian Open.

Медведев одержал победу на 418-й ракеткой мира в пяти сетах — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. В конце третьего сета россиянин разбил ракетку об сетку и сломал камеру, которая находилась на сетке.

«Насколько большим будет штраф за поломку камеры? Честно говоря, надеюсь, что не слишком большим. Вероятно, за нарушение записи полагается штраф, но я не думаю, что GoPro настолько дорогая.

Я должен сказать, что камера была очень-очень прочной, потому что моя ракетка не выдержала повреждений, а камера выдержала. Она сломалась, но от нее не отлетело ни одной детали. Я был очень удивлен, потому что, когда я делал это, мне хотелось разбить ракетку вдребезги», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится с американцем Лернером Тином.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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