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«Большой шлем»

Сегодня, 13:57

Медведев прошел в третий круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Джона Миллмэна из Австралии во втором круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 19 минут.

8-я ракетка мира Медведев 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 13. На счету 140-й ракетки Миллмэна — ни одного эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 26-летний россиянин сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США) — Йосуке Ватануки (Япония).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 7) — Джон Миллмэн (Австралия, WC) — 7:5, 6:2, 6:2

Йосихито Нисиока (Япония, 31) — Далибор Сврчина (Чехия, Q) — 6:3, 6:4, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:2, 6:3, 5:7, 6:4

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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