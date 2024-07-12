Медведев — о словах в адрес судьи: «Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что сказал судье в полуфинальном матче Уимблдона с Карлосом Алькарасом.

«Я не был уверен, что был второй отскок, мне кажется его не было. Но там есть предыстория. Однажды на «Ролан Гаррос» я проиграл Чиличу, и она тогда не увидела, что в розыгрыше не было второго отскока. И я подумал: ну вот опять и снова против меня. Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту. И получил за это предупреждение», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев проиграл испанцу в полуфинальном матче Уимблдона со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. В финале Уимблдонского турнира Алькарас встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).