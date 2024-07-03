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Сегодня, 20:07

Медведев — о курьезе в матче с Мюллером: «Думал, что уже проиграл сет, и не слышал судью»

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Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своей курьезной ошибке в первой партии матча с Александром Мюллером. Спортсмен забыл, что тай-брейк играется до семи очков.

«В концовке первого сета у меня были плохие мысли. При счете 3:6 на тай-брейке я думал, что проиграл сет, пошел на свое место. Судья мне говорил: «6:3, 6:3, 6:3», а я даже не слышал», — сказал Медведев в интервью на корте.

Медведев обыграл 102-ю ракетку мира француза Мюллера во втором круге Уимблдона со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. В следующем раунде он встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию третьего игрового дня Уимблдона.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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