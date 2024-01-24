Медведев — об Алькарасе: «Постараюсь усложнить ему жизнь»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе перед полуфинальным матчем Australian Open. Испанский теннисист играет в эти минуты с немцем Александром Зверевым за место в 1/2 финала турнира.

«Тяжело сказать, сильнее ли Алькарас сейчас, чем на US Open, он всегда хорош. Бывает, что иногда ты больше в огне, тогда ты выигрываешь «Большой шлем». А в другие недели тебе может не хватать чего-то важного, но он всегда хорошо играет. Это будет интересный матч. Я постараюсь усложнить ему жизнь. В тот раз я не смог сделать то, что хотел. Но, если честно, в том сезоне я ментально очень устал. Хотя и он тоже, наверное. Не в оправдание, но я постараюсь сделать все возможное, на кого бы не вышел. Если на Карлоса, то постараюсь что-то ему противопоставить», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четвертьфинале 27-летний россиянин обыграл поляка Хуберта Хуркача (7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4). После выхода в полуфинал турнира Медведев оставил оригинальное послание на камере.