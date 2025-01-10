Медведев — о подготовке к Australian Open: «Это была одна из лучших предсезонок в моей жизни»

Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своей подготовке к Australian Open-2025.

«Чувствую себя отлично. Это жизнь в туре — ребенок родился, и на следующий день ты сутки летишь в Австралию, где разница во времени 10 часов. Но я не против. Всегда говорил, что люблю теннис. Люблю путешествовать. Подготовка к сезону прошла отлично. Не хочу слишком громко говорить, но, по-моему, это была одна из лучших предсезонок в моей жизни. Мы выделили на нее пять недель — это много. Не думаю, что буду играть что-то перед Australian Open, потому что хочу проводить время с семьей, которая недавно выросла», — сказал российский теннисист на пресс-конференции.

9 января в Мельбурне прошла жеребьевка основной сетки мужского турнира «Большого шлема», по итогам которой Медведев в первом круге встретится с Касидитом Самреем из Таиланда. Соревнования стартуют 12 января.

Ранее Медведев в своих социальных сетях сообщил, что стал отцом второй раз. 28-летний спортсмен выложил фотографию с новорожденным ребенком на руках.