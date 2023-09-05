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Сегодня, 10:29

Медведев о том, что Рублев — крестный его дочери: «Мы очень близко дружим. И он религиозный»

Виктория Кравченко
Даниил Медведев и Андрей Рублев.
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему выбрал Андрея Рублева быть крестным для его дочери.

«Честно говоря, да, потому что, как я уже сказал, мы очень близки. Мне не нравится словосочетание «лучший друг», потому что у меня много лучших друзей, много приятелей.

Он добрый, мы очень близко дружим. И он религиозный, что важно для крестного отца. Так что это было довольно легкое решение», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четвертьфинале US Open спортсмены сыграют друг с другом за выход в полуфинал турнира. Медведев и Рублев 8 раз встречались между собой. На данный момент счет 6-2 в пользу Медведева.

В апреле стало известно о том, что Рублев стал крестным отцом полугодовалой дочери Даниила и Дарьи Медведевых. Девочку зовут Алиса.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
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