Медведев и Рублев начнут матч 1/4 финала US Open-2023 около 20.30 мск 6 сентября

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в четвертьфинале Открытого чемпионата США-2023 6 сентября, в среду. Их матч US Open пройдет в Нью-Йорке, начало — в 20.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Медведев — Рублев можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» (дополнительная ссылка).

На своем сайте «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий матча турнира «Большого шлема» Медведев — Рублев.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. Ранее россиянин победил австралийца Алекса Де Минаура (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) в четвертом круге US Open. 25-летний Рублев занимает восьмое место в мужском мировом рейтинге. В 1/8 финала Открытого чемпионата США-2023 он прошел британца Джека Дрейпера (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

Победитель в мужском одиночном разряде US Open-2023 заработает 3 миллиона долларов.

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