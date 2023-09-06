Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:30

Медведев — Рублев: прямая трансляция матча US Open (видео)

Медведев и Рублев начнут матч 1/4 финала US Open-2023 около 20.30 мск 6 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в четвертьфинале Открытого чемпионата США-2023 6 сентября, в среду. Их матч US Open пройдет в Нью-Йорке, начало — в 20.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Медведев — Рублев можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» (дополнительная ссылка).

На своем сайте «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий матча турнира «Большого шлема» Медведев — Рублев.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. Ранее россиянин победил австралийца Алекса Де Минаура (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) в четвертом круге US Open. 25-летний Рублев занимает восьмое место в мужском мировом рейтинге. В 1/8 финала Открытого чемпионата США-2023 он прошел британца Джека Дрейпера (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

Победитель в мужском одиночном разряде US Open-2023 заработает 3 миллиона долларов.

US Open: расписание и результаты 6 сентября — битва Рублева и Медведева, Зверев — Алькарас

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
0
Читайте также
Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу фигуристки Валиевой
Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе
Блинкен увидел прогресс в раскритикованном западными СМИ контрнаступлении ВСУ
ЦБ временно увеличит ежедневную продажу валюты почти в десять раз
Стала известна причина убийства женщиной своей дочери в Краснодаре
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Кирьос — о победе над Медведевым на US Open-2022: «Я определенно не получил должного признания за его разгром»
Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open
Чжэн — Соболенко: прямая трансляция матча US Open (видео)
Свентек прокомментировала потерю первой строчки рейтинга WTA
Остапенко: «Я верю, что смогу выиграть еще один турнир «Большого шлема»
Петрова заявила, что не опасается за здоровье Медведева на US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кирьос — о победе над Медведевым на US Open-2022: «Я определенно не получил должного признания за его разгром»