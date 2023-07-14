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«Большой шлем»

14 июля, 23:27

Медведев считает, что Алькарас может обыграть Джоковича в финале Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала Уимблдона, в котором испанец Карлос Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем.

«Есть ли у Карлоса шансы обыграть Джоковича? Я думаю, да. Новак на траве...то, что он выиграл – я не хочу считать, но 30 с лишним побед подряд на Уимблдоне. Это будет непросто только потому, что ты играешь с парнем, который здесь почти не проигрывает (улыбается).

Это будет интересный финал. Номер один и номер два в мире прямо сейчас. Даже если у меня потрясающий сезон, я думаю, что они довольно далеко впереди в гонке просто потому, что заходят далеко в каждом турнире, в котором выступают», – сказал Медведев на пресс-конференции.

Финал Уимблдона состоится в воскресенье, 16 июля.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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