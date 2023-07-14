Медведев считает, что Алькарас может обыграть Джоковича в финале Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала Уимблдона, в котором испанец Карлос Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем.

«Есть ли у Карлоса шансы обыграть Джоковича? Я думаю, да. Новак на траве...то, что он выиграл – я не хочу считать, но 30 с лишним побед подряд на Уимблдоне. Это будет непросто только потому, что ты играешь с парнем, который здесь почти не проигрывает (улыбается).

Это будет интересный финал. Номер один и номер два в мире прямо сейчас. Даже если у меня потрясающий сезон, я думаю, что они довольно далеко впереди в гонке просто потому, что заходят далеко в каждом турнире, в котором выступают», – сказал Медведев на пресс-конференции.

Финал Уимблдона состоится в воскресенье, 16 июля.