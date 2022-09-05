Медведев: «Сегодня Кирьос был на уровне Джоковича и Надаля»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от австралийца Ника Кирьоса в четвертом круге US Open (6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6).

«Ник сыграл хорошо. До третьего сета мы были примерно равны, но потом он заиграл лучше меня. В третьем сете я стал хуже чувствовать себя физически. Может быть, это сыграло ключевую роль. Я простыл. В США я все время простужаюсь из-за безумных кондиционеров. В прошлом году заболел в Цинциннати.

Сегодня немного болело горло. Может быть, это сыграло роль в моем физическом состоянии. Но я не ищу оправданий, потому что Ник сыграл хорошо. И когда он обыграл меня в Монреале, я не болел. Я играл с Новаком, Рафой, и сегодня он был на их уровне.

С ним тяжело. У него потрясающая подача. Но и если начинается розыгрыш на задней линии, ты не чувствуешь, что тебе гарантировано преимущество. Он хорошо играет. У него есть все удары. Он провел матч на высоком уровне. Если он и дальше будет так играть, у него есть все шансы взять титул. Но соперники будут сложными, так что ничего не гарантировано», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четвертьфинале 25-я ракетка мира встретится с россиянином Кареном Хачановым.