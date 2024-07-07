Медведев снялся в рекламе в образе Джона Макинроя

Российский теннисист Даниил Медведев примерил на себя образ экс-первой ракетки мира американца Джона Макинроя в рекламном ролике.

В ролике Медведев отрабатывает удары у сетки, а рядом стоит Макинрой, который говорит: «Даниил! Ты все делаешь неправильно... У меня есть идея, как сделать тебя №1».

Затем 28-летний теннисист появляется в кадре в образе Макинроя, продолжает отрабатывать удары и говорит: «Я чувствую себя нелепо».

Медведев в третьем круге Уимблдона-2024 обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3). Следующим соперником россиянина станет Григор Димитров (Болгария).