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Сегодня, 12:35

Медведев в четвертьфинале Уимблдона может встретиться с Циципасом, Рублев — с Джоковичем

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Пресс-служба Уимблдона представила возможные четвертьфинальные пары мужского одиночного турнира.

Третья ракетка мира Даниил Медведев (Россия) в 1/4 финала может встретиться со Стефаносом Циципасом (Греция), первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) — с Хольгером Руне (Норвегия), Янник Синнер (Италия) — с Каспером Руудом (Норвегия), а Андрей Рублев (Россия) — с третьей ракеткой мира Новаком Джоковичем (Сербия).

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Действующим победителем у мужчин является Новак Джокович, в финале обыгравший австралийца Ника Кирьоса.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

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В букмекерской компании ФОНБЕТ можно сделать ставку на успехи российских теннисистов. Например, на то, что Медведев, Рублев или другой россиянин доберется до 1/4 финала, выставлен коэффициент 1.55. На участие в 1/2 котировка — 2.30, в финале — 5.50. На первое в истории чемпионство игрока из России на Уимблдоне можно поставить за 15.0.

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Уимблдон
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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