Медведев в четырех сетах обыграл Кепфера и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл немца Доминика Кепфера со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. На счету 28-летнего россиянина эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. Во втором круге Медведев встретится с Миомиром Кецмановичем из Сербии. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Первый круг Даниил Медведев (Россия, 5) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:3, 6:4, 5:7, 6:3