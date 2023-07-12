Медведев в пяти сетах обыграл Юбэнкса и вышел в полуфинал Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале Уимблдона — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. Матч длился 3 часа.

Третья ракетка мира сделал за игру 28 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. У 43-го «сеянного» — 17 эйсов, 10 двойных ошибок и 3 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Медведев за выход в финал Уимблдона встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1