Медведев вступил в конфликт с болельщиками во время матча с О`Коннелом на US Open

Россиянин Даниил Медведев вступил в перепалку со зрителями во время матча второго круга US Open против австралийца Кристофера О`Коннела (6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2).

В начале третьего сета несколько болельщиц шумно поддерживали соперника россиянина. После чего судья попросил их быть тише во время розыгрышей. Несмотря на это, некоторые из них продолжали кричать перед подачей Медведева.

«Вы можете заткнуться? Вы тупые или как?» — спросил зрителей Медведев.

Позже в ситуацию вмешался арбитр, который также попросил зрительниц не шуметь.

«Ты хоть его послушай. Никого не слушаешь», — прокомментировал Медведев.

Во время диалога одна из болельщик отправила россиянину воздушный поцелуй.

После игры 3-я ракетка мира прокомментировал выход в третий круг US Open.

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