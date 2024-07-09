Медведев выиграл третий сет у Синнера в четвертьфинале Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев на тай-брейке выиграл третий сет у итальянца Янника Синнера в матче 1/4 финала Уимблдона-2024 со счетом 7:6 (7:4). Он продлился 59 минут.

Даниил повел во встрече — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4).

При счете 1:2 в третьем сете итальянец брал медицинский тайм-аут и вернулся на корт спустя 12 минут.

У Медведева в третьем сете 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. У Синнера — 2 эйса и 1 реализованный брейк из 4.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи Медведев — Синнер.