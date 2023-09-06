Медведев выиграл второй сет у Рублева в четвертьфинале US Open

Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева во втором сете четвертьфинального матча US Open — 6:3.

Медведев уступал во время партии со счетом 1:3, но затем выиграл пять геймов подряд.

Во втором сете у Медведева 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Рублев не сделал ни одного эйса, 2 раза допустил двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

Медведев ведет в матче с Рублевым со счетом 6:4, 6:3. Даниилу нужно выиграть еще один сет, чтобы пройти в полуфинал US Open-2023. Соперником одного из россиян в этой стадии станет победитель матча Карлос Алькарас — Александр Зверев.