Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» после отказа Кецмановича продолжать матч

Сегодня, 13:07
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «Ролан Гаррос» встречался с сербом Миомиром Кецмановичем.
Кецманович отказался продолжать встречу во втором сете при счете 1:6, 0:5. Также серб во втором сете брал медицинский тайм-аут. На счету 28-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Медведев вышел в третий круг, где встретится с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:1, 5:0 отказ 2-го игрока