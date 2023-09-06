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Сегодня, 22:26

Медведев взял медицинскую паузу в матче с Рублевым — Даниилу потребовался ингалятор

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут в четвертьфинальном матче US Open против Андрея Рублева.

При счете 6:4, 4:3 в свою пользу Медведев попросил помощь врача — теннисисту потребовался ингалятор из-за проблем с дыханием. Также доктор проверила Медведеву дыхание с помощью стетоскопа.

Медведев уже пользовался ингалятором на нынешнем US Open — это произошло во время игры четвертого круга против австралийца Алекса Де Минаура (2:6, 6:4, 6:1, 6:2). Матч проходил при 30-градусной жаре, из-за чего россиянину стало трудно дышать.

Победитель матча Медведев — Рублев встретится в полуфинале US Open-2023 с победителем игры Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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