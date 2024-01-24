Медведев после победы над Хуркачем на Australian Open: «Я опустошен»

Россиянин Даниил Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open.

Матч продолжался пять сетов и завершился победой третьей ракетки мира со счетом — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 4 часа 3 минуты.

«Я опустошен сейчас. В четвертом сете у меня просто не было должной концентрации, и после этого я такой: «Окей, я попробую сделать, что в моих силах, — если проиграю, то проиграю, поеду домой». И я рад, что у меня получилось выиграть.

Мне очень понравился матч-пойнт (Медведев завершил его укороченным. — Прим. «СЭ»). Я знал, что на подаче Хуберта мяч летит очень высоко, даже если я встану очень глубоко. Так и вышло и мяч после отскока летел еще выше. Поэтому это особо не работает — стоять глубоко», — сказал Медведев после игры.