Медведеву не грозят санкции со стороны Уимблдона из-за спонсорских контрактов

Агент Даниила Медведева Лев Кассиль отреагировал на новость о новых запретах со стороны организаторов Уимблдона.

«Не могу это прокомментировать. Однако в случае, если от российских теннисистов потребуют разорвать соглашения, то нашим клиентам это не грозит — у них нет контрактов со спонсорами, которые находятся под санкциями», — приводит слова Кассиль Sport24.

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдонского турнира потребовали от теннисистов из России и Белоруссии доказательств разрыва спонсорских контрактов с компаниями из санкционных списков Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдет 3-16 июля на травяных кортах в Лондоне.