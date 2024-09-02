Соболенко обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/8 финала US Open обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 26-летней белоруски 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Соболенко встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Донна Векич (Хорватия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — 6:2, 6:4