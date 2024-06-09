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Париж-2024

Сегодня, 22:50

Метревели: «На Олимпиаде будет примерно та же картина, что и на «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Александр Метревели рассказал о шансах российских теннисистов на Олимпиаде-2024 в Париже.

«На Олимпиаде будет примерно та же картина, что и на «Ролан Гаррос». Но там будет посложнее, не так много игроков, только сильнейшие участвуют. До Игр еще полтора месяца, могут сыграть разные факторы: травмы, у того же Джоковича разрыв мениска. Переход от травы обратно на грунт — это тоже всегда тяжело», — цитирует Метревели Metaratings.

9 июня испанец Карлос Алькарас обыграл немца Александра Зверева в финале мужского «Ролан Гаррос» — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. В финале женского турнира Ига Свентек из Польши в решающем матче победила итальянку Ясмин Паолини — 6:2, 6:1.

Источник: Metaratings
Теннис
Олимпиада
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