Метревели считает, что Андреева не готова к победам на турнирах «Большого шлема»

Бывшая девятая ракетка мира Александр Метревели оценил выступления 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в нынешнем сезоне.

«Мирра Андреева хорошо играет и будет прогрессировать. Все задатки для этого у нее есть. Она уступила Соболенков четвертьфинале Мадрида, пока тяжело играть с силовыми теннисистками, она еще маленькая. Но Мирра еще окрепнет, это явно не предел. Не стоит ждать от нее побед на «Больших шлемах» в этом сезоне. Пока ей будет тяжело. Но хорошие результаты она способна показывать», — приводит слова Метревели Metaratings.ru.

На турнире в Мадриде Мирра Андреева уступила Арине Соболенко в четвертьфинале. В настоящий момент россиянка занимает 40-е место в рейтинге WTA.