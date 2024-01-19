Метревели считает, что Хачанову против Синнера терять нечего

Советский теннисист Александр Метревели оценил шансы Карена Хачанова в матче 1/8 финала Australian Open-2024 против итальянца Янника Синнера.

«У Хачанова мало шансов против Синнера. Янник сейчас демонстрирует очень хорошую игру, но Карену терять нечего, он должен играть свободно. Хачанов в этой игре постарается победить, но у Синнера шансов на победу больше.

Карен уже обыгрывал Синнера на турнире Большого шлема, но это было давно. Итальянец был моложе, он сейчас прибавляет с каждым годом. В прошлом году он играл лучше, чем когда-либо. В этом году он также показывает свой лучший теннис», — сказал Метревели Metaratings.ru.

Хачанов и Синнер встретятся в четвертом круге Australian Open. Матч пройдет 21 января.