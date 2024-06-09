Метревели считает, что Рублев не выдерживает формат «Больших шлемов»

Сегодня, 17:03
Советский теннисист Александр Метревели прокомментировал выступление россиянина Андрея Рублева на «Ролан Гаррос».
«От Рублева можно было ожидать большего, он по праву входит в десятку. Но не выдерживает формат «Больших шлемов». Здесь дистанция больше, и нужно быть готовым, в том числе психологически. К таким турнирам надо подводиться, а он разбрасывается, неправильно составляет календарь. Мелкие турниры надо играть, но прежде всего для подготовки к более важным соревнованиям», — цитирует Метревели Metaratings.
26-летний россиянин уступил итальянцу Маттео Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.