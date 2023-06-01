Международная федерация тенниса не накажет Джоковича за поддержку косовских сербов

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что не накажет сербского теннисиста Новака Джоковича за политическое высказывание о косовских сербах.

В первом круге «Ролан Гаррос» 36-летний теннисист обыграл Александра Ковачевича из США — 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). После победы Джокович написал на видеокамере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

«Правила поведения игроков на турнирах «Большого шлема» регулируются сводом правил «Большого шлема», который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нём нет положений, запрещающих политические высказывания», — цитирует представителя ITF Agence France-Presse.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина. Матч пройдет 2 июня.