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Сегодня, 14:47

Де Минаур вышел в четвертьфинал Australian Open и сыграет против Синнера

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил американца Алекса Микельсена в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча длилась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 6:0, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 8-й ракетки мира.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Мельбурне Де Минаур сыграет против лидера рейтинга АТР Янника Синнера из Италии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Алекс Микельсен (США) — 6:0, 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
Australian Open
Алекс де Минаур
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