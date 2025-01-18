Микельсен — о победе над Хачановым: «Большую часть матча я играл невероятно»

Американский теннисист Алекс Микельсен подвел итоги матча против россиянина Карена Хачанова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025.

20-летний американец одержал победу в трех сетах — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.

«Большую часть матча я играл невероятно. Не думаю, что когда-либо так хорошо отбивал форхенд. Я очень рад и надеюсь сохранить этот темп», — приводит слова Микельсена официальный сайт ATP.

В четвертом круге Микельсен сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина, 31) — Алекс Де Минаур (Австралия, 8).