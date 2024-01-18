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Сегодня, 22:30

Мирра Андреева — Диан Парри: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Трансляция матча Australian Open Андреева — Парри начнется в 06.00 19 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Утром 19 января российская теннисистка Мирра Андреева сыграет против француженки Диан Парри в третьем круге Australian Open-2024. Их встреча в Мельбурне начнется около 06.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию противостояния Андреева — Парри покажут в соцсети ВКонтакте. Турниры «Большого шлема» в России официально не транслируются.

Ранее, 17 января, 16-летняя Андреева победила во втором круге теннисистку из Туниса Онс Жабер (6:0, 6:2), а 21-летняя Парри оказалась сильнее россиянки Камиллы Рахимовой — 7:5, 6:2.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге WTA, а Парри находится на 72-й строчке.

Изучить расписание матчей россиян на Открытом чемпионате Австралии 19 января можно по ссылке на материал «СЭ».

Действующей победительницей Australian Open в женском турнире является белоруска Арина Соболенко.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
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