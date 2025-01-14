Мирра Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились во второй круг Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде. В первом круге россиянки обыграли итальянку Анжелику Морателли и польку Катаржину Питер — 7:5, 6:1. Игра продолжалась 1 час 23 минуты. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Первый круг Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Анжелика Морателли/Катаржина Питер (Италия/Польша) — 7:5, 6:1