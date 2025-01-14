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Сегодня, 11:17

Мирра Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Australian Open в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились во второй круг Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде.

В первом круге россиянки обыграли итальянку Анжелику Морателли и польку Катаржину Питер — 7:5, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Анжелика Морателли/Катаржина Питер (Италия/Польша) — 7:5, 6:1

 

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Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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