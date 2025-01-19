Мирра Андреева и Шнайдер пробились в третий круг Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде — 7:5, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 36 минут. Ранее Андреева и Шнайдер уступили Эррани и Паолини в финале женского парного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже.

В следующем круге россиянки встретятся с австралийками Кимберли Бирелл и Оливией Гадеки.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 4) — 7:5, 7:5