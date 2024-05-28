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Сегодня, 14:30

Мирра Андреева — Эмина Бектас: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Андреева сыграет с Бектас в матче «Ролан Гаррос» 28 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей США Эминой Бектас в матче 1/64 финала турнира «Ролан Гаррос» 28 мая. Их матч в Париже начнется не ранее 15.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Мирра Андреева — Эмина Бектас можно будет бесплатно в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие ссылки, где покажут игру Открытого чемпионата Франции: 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей «Ролан Гаррос» 28 мая. 17-летняя Андреева занимает 38-е место в рейтинге WTA. 31-летняя Бектас располагается на 98-й строчке.

Действующей победительницей в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции является спортсменка из Польши Ига Свентек.

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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