Мирра Андреева и Потапова выбыли в первом круге Уимблдона среди пар

Россиянки Мирра Андреева и Анастасия Потапова выбыли из парного турнира Уимблдона.

Теннисистки проиграли дуэту Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) — 2:6, 5:7. Матч длился 1 час 18 минут.

Ранее Мирра Андреева и Анастасия Потапова проиграли в первом круге Уимблдона в одиночном разряде.

Дабровски и Рутлиф во втором круге встретятся с победительницами матча Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Ирина Хромачева (Россия) / Камилла Рахимова (Россия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 2) — Мирра Андреева/Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 7:5