Мирра Андреева и Павлюченкова в паре пробились во второй круг US Open

28 августа, 23:32
Российске теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова победили Кристину Букшу и Сюй Ифань (Испания/Китай) в первом круге US Open в парном разряде — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10:4).
Игра продолжалась 2 часа 37 минут.
Во втором круге Андреева и Павлюченкова встретятся с Камилой Осорио и Алисией Паркс (Колумбия/США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Мирра Андреева/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кристина Букша/Сюй Ифань (Испания/Китай, 14) — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10:4)