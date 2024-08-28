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«Большой шлем»

28 августа, 23:32

Мирра Андреева и Павлюченкова в паре пробились во второй круг US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Российске теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова победили Кристину Букшу и Сюй Ифань (Испания/Китай) в первом круге US Open в парном разряде — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10:4).

Игра продолжалась 2 часа 37 минут.

Во втором круге Андреева и Павлюченкова встретятся с Камилой Осорио и Алисией Паркс (Колумбия/США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кристина Букша/Сюй Ифань (Испания/Китай, 14) — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10:4)

Теннис
US Open
Анастасия Павлюченкова
Мирра Андреева
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