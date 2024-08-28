Мирра Андреева и Павлюченкова в паре пробились во второй круг US Open

Российске теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова победили Кристину Букшу и Сюй Ифань (Испания/Китай) в первом круге US Open в парном разряде — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10:4). Игра продолжалась 2 часа 37 минут. Во втором круге Андреева и Павлюченкова встретятся с Камилой Осорио и Алисией Паркс (Колумбия/США). Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 75 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Первый круг Мирра Андреева/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кристина Букша/Сюй Ифань (Испания/Китай, 14) — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10:4)