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Сегодня, 09:01

Андреева — о матче с Соболенко: «Она игрок другого уровня, поэтому мне нужно быть готовой с самого начала»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о подготовке к четвертьфинальному матчу «Ролан Гаррос» против второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

Мирра Андреева. Мирра подготовилась к матчу с Соболенко через яркую победу. Есть второй четвертьфинал Андреевой в Париже

«Мы что-то изменим, потому что-то, как я играла последние два раза, не сработало. Я чувствую, что она на самом деле опытный игрок. Она игрок другого уровня, поэтому мне нужно быть готовой с самого начала. Надеюсь, мой тренер поможет мне в этом, а дальше посмотрим, как пойдет», — приводит слова Андреевой пресс-служба турнира.

Игра между Андреевой и Соболенко пройдет в среду, 5 июня. Спортсменки дважды встречались друг с другом в WTA-туре. Оба матча выиграла белорусская теннисистка.

Источник: https://www.rolandgarros.com/en-us/
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Мирра Андреева
0
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