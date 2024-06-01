Андреева — о матче с Грачевой: «Мы тренируемся вместе уже около двух лет, поэтому я знаю, чего ожидать»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над американкой Пэйтон Стирнс в матче третьего круга «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1).

«Какая часть игры мне понравилась больше всего? Весь матч. Мне очень понравилось, как я сохраняла спокойствие и играла последовательно. Я особо не думала о счете», — приводит пресс-служба WTA слова Андреевой.

Также она поделилась ожиданиями от встречи против экс-россиянки Варвары Грачевой в четвертом круге. Спортсменки никогда не играли друг против друга в WTA-туре.

«Мы тренируемся вместе уже около двух лет, поэтому я знаю, чего ожидать. Она сейчас показывает отличный уровень. Я знаю, что это будет тяжело. Наверное, мы будем играть на каком-нибудь большом корте. Она француженка все-таки. Так что мне будет очень трудно — все будут болеть за нее. Но я очень рада этому матчу, потому что для меня это вызов», — добавила россиянка.

17-летняя Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998 году, которая смогла выйти в четвертый раунд на всех трех покрытиях на турнирах «Большого шлема». В 2023 году российская теннисистка также доходила до четвертого круга на «Уимблдоне» (трава), а в 2024-м играла на этой стадии на Открытом чемпионате Австралии (хард).